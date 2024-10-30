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Серпуховичи завоевали более 20 медалей на чемпионате и первенстве области по муай-тай

Воспитанники серпуховской спортивной школы «Зубренок» и бойцовского клуба «Кремень» успешно выступили на Чемпионате и Первенстве Московской области по муай-тай. Соревнования проходили в Одинцовском городском округе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В турнире приняли участие более 450 спортсменов из 27 городов России. Соревнования стали началом подготовки сборной Московской области. Серпуховичи провели яркие и бескомпромиссные бои, что подтверждают полученные результаты.

Тимур Чистик, дебютировавший в весовой категории 18+, был удостоен кубка в номинации «Лучший бой, лучший нокаут»!

На этом соревновании также были отмечены заслуги тренерского состава. Дилшод Мирзаев, тренер спортшколы «Зубрёнок» и основатель БК «Кремень», был награжден Благодарственным письмом от президента Федерации муай-тай Московской области Тимура Исмаилова. Это признание было дано за высокие достижения на международных турнирах, создание эффективной системы подготовки спортсменов в Московской области и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.