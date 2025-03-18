Семь призовых мест заняли снайперы из Подольска на зимнем кубке «Атаман»

В климовском ФСК «Заречье» 77 спортсменов из округа Ступино и Москвы приняли участие в финальном этапе зимнего кубка «Атаман» сезона 2024 — 2025 по стрельбе из пневматической винтовки по силуэтным мишеням среди детей. Юные снайперы из Подольска заняли семь призовых мест, сообщает пресс-служба администрации округа.

На открытии турнира с торжественным словом выступили депутат Совета депутатов округа, директор ФСК «Заречье» Александр Дудкин и депутат, начальник территориального управления микрорайона Климовск, участник СВО Андрей Герасимов.

Звание «Юного снайпера» получат самые меткие стрелки по итогам проведения всех этапов Зимнего Кубка «Атаман». Победителей и призеров определят в заочных всероссийских соревнованиях сезона 2024 — 2025.

Стрельба велась с четырех дистанций 10, 12, 15 и 18 метров из положения сидя (стоя) по силуэтным фигурам.

Воспитанники спортивной секции по пулевой стрельбе ФСК «Заречье» под руководством инструктора Олега Хардыкина показали высокие результаты. В классе «Открытый прицел» в категории «Дети до 9 лет» Иван Кинжибалов занял I место, Платон Новиков Платон — III место. D категории «Подростки 10-11 лет» у Павла Москвина III место. В категории «Подростки 12-14 лет» победил Александр Маруев, серебро у Дмитрия Шумакова и бронза у Ивана Колтунова. В категории «Юниоры 15-17 лет» третье место занял Серафим Волокушин.

Пока жюри подводило итоги, все желающие могли попробовать пострелять из высокоточного оружия. В частности, из винтовки производства ГДР, которой ранее владел шестикратный чемпион мира по стрельбе в бегущего кабана.

Следующий турнир по пулевой стрельбе IV этап Кубка «Меткий Стрелок 2024-2025» состоится 13 апреля в ФСК «Заречье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.