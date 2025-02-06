Семь медалей взяли Сергиево-Посадские самбисты на областном первенстве

В Можайске прошло первенство Московской области по самбо, где спортсмены из Сергиева Посада продемонстрировали отличные результаты. Сразу семеро самбистов спортшколы «Центр» стали призерами соревнований, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Серебряную медаль завоевал Серафим Пушненков, который показал отличную технику и стойкость на ковре. Бронзовыми призерами стали: Андрей Надин, Иван Мирзоян, Иван Грищенко, Иван Суминов, Александр Баринов и Арсен Сафарян.

Все ребята успешно прошли отбор на первенство Центрального федерального округа России, что открывает перед ними новые горизонты и возможности для дальнейшего роста и развития в спорте.

В эти выходные в спортивном комплексе «Луч» в Сергиевом Посаде пройдет открытый Московский областной турнир по самбо «Золотой круг». Это традиционные соревнования среди юношей и девушек, они проводятся ежегодно с 2005 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.