сегодня в 22:01

Семь медалей и шесть путевок на Первенство России завоевали каратисты из Щелкова

12 октября Дворец спорта «Олимп» в Солнечногорске принимал участников Первенства Московской области среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17, 18-20 лет. Турнир был финальным этапом отбора к Первенству России, поэтому все участники приехали заряженными на победу. В общей сложности на татами вышли более 500 спортсменов со всего Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Исключением не стали и представители городского округа Щелково. Спортсмены показали отличный уровень подготовки, завоевав семь медалей и шесть путевок на Первенство России, которое пройдет в Нижнем Новгороде с пятого по седьмое декабря.

Андрей Воронцов и Анна Зеленова завоевали золото в возрастных категориях 12-13 и 16-17 лет. Трое спортсменок привезли серебряные медали — Алиса Силичева, Вероника Ефимова и Арина Михайлова. Даниил Чулков и Анастасия Дадайкина взяли бронзу в категориях кумитэ 14-15 и 16-17 лет.

Также, в рамках соревнований прошел Кубок Московской областной федерации каратэ среди спортсменов младшего возраста, где представители Щелкова также отличились, завоевав 1 золотую, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.

Первое место заняла Алиса Хаустова, вторые места — Яромир Байбородин и Андрей Церабаев. Третьими стали Демьян Гилерман и Арсений Бацаев.

Спортсменов подготовили тренеры Антон Ракитский, Дмитрий Васильев и Яна Чернова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.