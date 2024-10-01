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Щелковские тхэквондисты привезли четыре медали с межрегиональных соревнований

В Москве состоялись межрегиональные соревнования по тхэквондо ИТФ под названием «Осенний старт». На татами собрались около 700 спортсменов из 19 различных уголков России, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелкого.

Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково проявили настоящий профессионализм и достигли высоких результатов, заняв призовые места: Звард Варданян — серебро в спарринге; София Муравлева — бронза в спарринге.

В рамках турнира также состоялся фестиваль цветных поясов, где отличились: Денис Муравлев — золото в спарринге; Валерия Анынова — бронза в спарринге.

Кроме того, успешно выступили Андриан Чеботарь, Денис Сова, Марк Фатахов и Рамазан Шаванов.

Этот турнир традиционно проводится каждый год и служит отправной точкой для нового соревновательного сезона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.