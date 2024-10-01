Щелковские тхэквондисты привезли четыре медали с межрегиональных соревнований
Фото - © Спорткомитет г.о. Щёлково
В Москве состоялись межрегиональные соревнования по тхэквондо ИТФ под названием «Осенний старт». На татами собрались около 700 спортсменов из 19 различных уголков России, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелкого.
Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково проявили настоящий профессионализм и достигли высоких результатов, заняв призовые места: Звард Варданян — серебро в спарринге; София Муравлева — бронза в спарринге.
В рамках турнира также состоялся фестиваль цветных поясов, где отличились: Денис Муравлев — золото в спарринге; Валерия Анынова — бронза в спарринге.
Кроме того, успешно выступили Андриан Чеботарь, Денис Сова, Марк Фатахов и Рамазан Шаванов.
Этот турнир традиционно проводится каждый год и служит отправной точкой для нового соревновательного сезона.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.