сегодня в 14:14

Щелковские футболисты одержали победу над Волоколамском в Первенстве Московской области

Команда старших юношей 2008–2009 годов рождения из городского округа Щелково продолжает успешно выступать в Первенстве Московской области по футболу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В матче против сверстников из Волоколамска щелковцы одержали уверенную победу со счетом 5:1.

Игра проходила под полным контролем хозяев поля. Щелковские футболисты продемонстрировали уверенную атакующую игру, оформив пять мячей в ворота соперника. Надежная работа обороны и вратаря позволила сохранить комфортное преимущество, пропустив лишь один гол.

«Ребята показали слаженность, волю к победе и сыграли дисциплинированно. Эта победа — важный шаг в турнирной таблице», — отметил тренер-преподаватель команды Михаил Анатольевич Цыбров.

Следующая игра турнира состоится в ближайшее время. Команда готовится к новым встречам и рассчитывает на активную поддержку болельщиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.