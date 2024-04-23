Сборная Подмосковья завоевала семь медалей на первенстве России по дзюдо

​Спортсмены из Подмосковья выиграли семь наград первенства России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Победителем первенства страны в самой легкой весовой категории до 48 кг стала Марина Воробьева. В весе до 52 кг не было равных Дарье Захаровой. И в категории до 63 кг награду высшего достоинства записала на свой счет Виктория Карсанова.

Среди юниоров второе место по итогам схваток в весовой категории до 66 кг занял Кантемир Замбатов. Также в весе до 90 серебряной медали удостоился Астемир Абазов.

На третью ступень пьедестала почета поднялись Ролан Кунижев в категории до 90 кг и Алана Алборова в весе свыше 78 кг.

Первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет прошло в городе Красноярск во дворце спорта имени Ивана Ярыгина с 19 по 21 апреля. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 62 регионов страны. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.