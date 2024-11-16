Сборная Подмосковья завоевала «бронзу» в турнире лыжников «Гонка звезд»

Подмосковный квартет стал бронзовым призером в эстафете «Гонка звезд», которая дала неофициальный старт лыжному сезону 2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Тройку лучших в соревнованиях лыжников замкнули спортсмены сборной Московской области Виктория Лукашова, Софья Богословская, Иван Кочетков и Дмитрий Бубнов.

На первом месте расположилась Сборная России-2, в составе которой выступили Дарья Непряева, Майя Тихомирова, Александр Большунов и Андрей Малетин. Серебряными призерами стали Мария Истомина, Софья Трушнина, Савелий Коростелев и Ярослав Панченко в составе первой сборной России.

В турнире приняли участие 12 команд. Шесть — это сборные именитых лыжников, а еще шесть — региональные сборные Москвы, Московской области, Рязанской области, Мурманской области, Татарстана и Белоруссии. В составе каждой команды выступали два опытных спортсмена и два юниора 2007–2008 годов рождения. Эстафета проходила в шесть этапов: женская гонка на 1500 м, гонка девушек на 800 м, гонка мужчин и женщин поочередно на 1500 м, юношеский старт на 800 м и финальный старт на 1500 м среди мужчин-лыжники. В каждом квартете мужчина и женщина бежали по два этапа, а юниор и юниорка — по одному. Добавим, что это новый формат для лыжных соревнований в нашей стране.

«Гонка звезд» состоялась 16 ноября на лыжном стадионе «Тирвас» в Кировске (Мурманская область). Официальное открытие профессиональных соревнований лыжников состоится в Вершине Теи 23–26 ноября в рамках первого этапа Кубка России. Комментировал соревнования олимпийский чемпион Александр Легков.

Соревнования проводились в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.