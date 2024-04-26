Сборная Подмосковья завоевала бронзу первенства России по настольному теннису

Сборная команда Московской области стала бронзовым призером первенства России по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

На первенстве России разыгрываются медали в командных соревнованиях, а также в одиночном, парном и смешанном парном разрядах.

Сборная девушек Московской области по итогам командных соревнований заняла третье место на пьедестале почета.

В командных соревнованиях участвовали по 16 сборных юношей и девушек из разных регионов России. В личных зачетах, которые проходят с 25 по 28 апреля, состязаются 64 юноши и 64 девушки.

Первенство России по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет проходит с 22 по 29 апреля 2024 года в г. Чебоксары (Чувашская Республика). Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.