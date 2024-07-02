Сборная Подмосковья завоевала 13 медалей на первенстве России по легкой атлетике

Подмосковные спортсмены удостоились шести золотых, трех серебряных и четырех бронзовых наград первенства России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​По итогам командного первенства подмосковная сборная заняла второе место, уступив лишь сборной Москвы. На третьем месте расположилась команда из Санкт-Петербурга.

​Первое место в эстафете эстафета 4 по 400 метров среди юношей занял квартет атлетов Московской области: Артем Курманов, Егор Гайдеров, Алексей Кравчук и Павел Вихор. В беге на дистанции 800 метров лучшее время показала Елена Акимова. В барьерном беге на 100 метров победила Анастасия Пшеничная. В прыжках в длину не нашлось равных Татьяне Юсовой. Первой в мечтании диска стала Алиса Махмутова. В метании молота также первенствовала подмосковная спортсменка — Алена Бутенко.

​Серебряные награды первенства страны выиграли: Павел Вихор в беге на 400 метров, Никита Шишимров в беге на 1 500 метров, на аналогичной дистанции среди девушек второе время показала Анастасия Шкурина.

​Почетные третьи места заняли: Виктория Коренкова, Влада Саула, Марина Тихонова и Александра Морозова в эстафете 4 по 400 метров, Алексей Кравчук в беге на 200 метров, Илья Дуров в беге с барьерами на 110 метров и Данила Пискарев по итогам соревнований по метанию копья.

По результатам первенства России был сформирован окончательный состав национальной сборной для участия в международном легкоатлетическом матче, который пройдет в Бресте с 16 по 18 июля. Честь нашей страны в составе сборной России будут защищать 16 атлетов из Московской области.

​Также национальное первенство послужило отбором для формирования региональных команд для участия в финале Спартакиады учащихся с 26 по 28 июля в Краснодаре.

​Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет состоялось в городе Смоленск с 28 по 30 июня. Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.