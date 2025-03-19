Сборная Подмосковья взяла 14 медалей на юбилейном Всероссийском турнире по боксу

Подмосковные боксеры заняли первое место в неофициальном общекомандном зачете юбилейных XXV Всероссийских соревнований по боксу на призы заслуженного тренера Виктора Агеева, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представители региона удостоились четырех золотых, двух серебряных и восьми бронзовых наград.

​Чемпионами турнира стали: Виталий Бойцов из Балашихи в весовой категории 57 кг, Рафик Амирханов, также из Балашихи, в категории 60 кг, боксер из Одинцова Даниил Бридов в весе 92 кг и Любовь Макеева из Клина в женской весовой категории 57 кг.

​Серебряные медали на счету люберецкого спортсмена Сергея Оганисяна в весе 80 кг, а также у Евгения Баркова из Одинцова в весовой категории 86 кг.

​И на третью ступень пьедестала поднялись: Владислав Соловьев (54 кг, Клин), Никита Ротов (60 кг, Балашиха), Дмитрий Силенко (67 кг, Дзержинский), Сайдамир Салохидинов (67 кг, Ивантеевка), Кирилл Чинарев (75 кг, Балашиха), Михаил Фомичев (80 кг, Балашиха) и Матвей Доценко (80 кг, Коломна).

​Виталий Бойцов был признан лучшим боксером турнира. Подмосковный спортсмен удостоен памятного приза и денежного сертификата от совета ветеранов спорта ЦСКА. Также Рафик Амирханов отмечен специальным призом «За лучшую технику» и денежным сертификатом от совета ветеранов спорта ЦСКА.

​В качестве почетных гостей на финальных поединках и торжественной церемонии награждения присутствовали: чемпион мира по боксу среди военнослужащих, чемпион Европы Дмитрий Двали, чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по кикбоксингу, чемпионка мира по боксу по версии «IBO» Светлана Кулакова, чемпион мира по боксу по версии «WBA Gold» Роман Андреев, чемпион мира по боксу по версии «IBF» Роман Кармазин, директор СШОР по боксу Московской области, член президиума СФБМО Сергей Введенский, президент благотворительного фонда поддержки боксеров «Русь» Анатолий Петров, чемпион мира по версии IBO, девятикратный чемпион Японии, двукратный чемпион Азии Александр Бахтин и сын Виктора Агеева — директор департамента профессионального бокса России Олег Агеев.

​Юбилейные XXV всероссийские соревнования по боксу на призы заслуженного тренера Виктора Агеева традиционно проходили в Балашихе с 13 по 18 марта. В них приняли участие спортсмены из 30 регионов России. Московскую область представили более 50 боксеров. Победа на данных соревнованиях подразумевает выполнение норматива на присвоение спортивного звания «Мастер спорта РФ».

​Всероссийские соревнования по боксу на призы Виктора Агеева с выполнением норматива «Мастер спорта РФ» проводятся в Балашихе с 2001 года. К участию в турнире допускаются сильнейшие боксеры со спортивным разрядом не ниже «кандидата в мастера спорта».

​Соревнования состоялись в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.