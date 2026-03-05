Сборная Подмосковья выиграла первенство ЦФО по тхэквондо в Смоленске

Сборная Московской области заняла первое место в общекомандном зачете первенства ЦФО по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок до 21 года, которое прошло с 1 по 3 марта 2026 года в Смоленске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные спортсмены завоевали 13 медалей: пять золотых, три серебряных и пять бронзовых. Победа позволила команде занять первое место в общекомандном зачете турнира.

Золото выиграли Азат Бесаев (до 63 кг), Карим Рамазанов (до 80 кг), Хайбула Курбанов (до 87 кг), Егор Шефатов (свыше 87 кг) — все представляют УОР №1 из Краснознаменска и областной Центр олимпийских видов спорта. Среди девушек победительницей в весовой категории до 53 кг стала Вероника Макеева из СШОР по единоборствам Красногорска.

Серебряные медали завоевали Амир Архангельский из СШОР «Металлист» (Королев) в категории до 58 кг, Гаджимурад Хайбулаев (до 87 кг) и Валерия Подзирей (до 73 кг) — оба из УОР №1 Краснознаменска. Бронзу взяли Марат Гурбанов (до 68 кг), Арсентий Бытка (до 87 кг), Максим Мурашов (свыше 87 кг), Маргарита Обада (до 57 кг) и Анна Жигалева (до 62 кг).

В первенстве участвовали 184 спортсмена из 11 регионов. Турнир прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.