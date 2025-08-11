Сборная Подмосковья впервые стала призером Спартакиады РФ по велосипедному спорту

Сборная Московской области заняла второе общекомандное место по итогам соревнований по велосипедному спорту-маунтинбайк в рамках VI летней Спартакиады молодежи России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В соревнованиях принимали участие сборные 20 регионов РФ. Наилучший результат удалось показать команде из Чувашии. На их счету 118 очков. Московская область показала результат в 110 очков. Замкнули тройку призеров велосипедисты из Москвы, набравшие 90 очков.

Впервые в истории велоспорта-маунтинбайк на такого уровня соревнованиях подмосковная команда смогла оказаться на пьедестале в общем зачете.

​Победителем заезда среди юниоров стал лидер всероссийского рейтинга ФВСР среди спортсменов от 19 до 22 лет Ярослав Шведов. Он прошел всю дистанцию длиной 20 км за 1 час 3 минуты и 18,1 секунды, опередив ближайших преследователей более чем на две минуты.

Всего честь Московской области защищали шесть спортсменов из городского округа Химки: Ярослав Шведов, Роман Северов, Павел Кормаков, Софья Богуненко, Арина Панина и Ангелина Судакова.

​Соревнования по велосипедному спорту-маунтинбайк в рамках VI летней Спартакиады молодежи России проходили в поселке в Мурманской области с 5 по 7 августа. В них приняли участие свыше 100 спортсменов из 20 регионов РФ.

По результатам 41 из 66 зачетных дисциплин Спартакиады молодежи России Московская область занимает третье место, уступая Москве и Санкт-Петербургу в общекомандном зачете среди субъектов РФ. Спартакиада организована в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.