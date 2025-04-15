Сборная Подмосковья в 3-й раз стала чемпионом РФ по волейболу спорта глухих

Подмосковные спортсменки завоевали золотые медали чемпионата России по волейболу спорта глухих среди женских команд. В финальном матче подмосковная команда со счетом 3:2 одолела хозяек турнира — соперниц из Калужской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Бронзовые награды на счету волейболисток из Санкт-Петербурга. Таким образом, женская сборная Московской области третий год подряд становится обладателем титула.

Лучшим игроком всего турнира была признана капитан коллектива из Подмосковья Наталья Трубова.

​Чемпионат России по волейболу спорта глухих проходил в городе Калуга. В финальных соревнованиях участвовали команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Московской, Воронежской и Новосибирской областей.

​Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.