Сборная Подмосковья в 3-й раз стала чемпионом РФ по волейболу спорта глухих
Фото - © Центр паралимпийских видов спорта
Подмосковные спортсменки завоевали золотые медали чемпионата России по волейболу спорта глухих среди женских команд. В финальном матче подмосковная команда со счетом 3:2 одолела хозяек турнира — соперниц из Калужской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Бронзовые награды на счету волейболисток из Санкт-Петербурга. Таким образом, женская сборная Московской области третий год подряд становится обладателем титула.
Лучшим игроком всего турнира была признана капитан коллектива из Подмосковья Наталья Трубова.
Чемпионат России по волейболу спорта глухих проходил в городе Калуга. В финальных соревнованиях участвовали команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Московской, Воронежской и Новосибирской областей.
Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.
«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.