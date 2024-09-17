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Сборная Подмосковья по самбо выиграла 20 медалей на турнире «Бородино»

Подмосковные самбисты удостоились семи золотых, пяти серебряных и восьми бронзовых наград на Всероссийских соревнованиях «Бородино» в Можайском городском округе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Данный результат позволил подмосковной сборной занять итоговое второе место в общекомандном зачете среди 35 регионов РФ. Возглавили зачет спортсмены из Москвы, а замкнула тройку лидеров Нижегородская область.

​На первую ступень пьедестала поднялись: Варвара Мишечкина (Можайский г. о.), Богдан Усольцев (г.о. Реутов), Алексей Лагуткин (Одинцовский г. о.), Арсен Симонянц (г.о. Домодедово), Александр Генералов (г.о. Мытищи), Виген Восканян (г.о. Королев) и Гор Восканян (г.о. Королев).

​Согласно регламенту, победители турнира получают право на присвоение спортивного звания «Мастер спорта России по самбо».

​Серебряные медали на счету: Павла Сараева из округа Пушкинский, Данилы Данилочкина из Одинцовского округа, Артема Шеткина из Королева, Максима Оленевского из Серпухова и Нодара Джариашвили из г. о. Лыткарино.

​И почетное третье место заняли: Эвелина Петрова (г.о. Королев), Мария Егорова (Можайский г. о.), Максим Макушкин (г.о. Воскресенск), Сергей Никулин (г.о. Воскресенск), Давид Ширинян (г.о. Воскресенск), Рустам Какаджанов (г.о. Воскресенск), Геннадий Мельников (Можайский г. о.) и Савелий Солдатенков (г.о. Королев).

​Всероссийские соревнования по самбо и боевому самбо «Бородино» состоялись с 12 по 16 сентября в Можайске. Турнир стал первым проводимым в стенах нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Арсенал», который был официально открыт месяц назад — 17 августа.

​Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.