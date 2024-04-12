Сборная Подмосковья по дзюдо завоевала 7 наград на международных соревнованиях

Подмосковные дзюдоисты выиграли одну золотую, пять серебряных и одну бронзовую медаль на международных соревнованиях памяти Ю. Федорова среди юношей и девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В весовой категории до 50 кг победу одержал Илья Топтыгин. В финальной схватке он боролся со своих братом Алексеем Топтыгиным. Таким образом, представители Подмосковья поднялись на первую и вторую ступени пьедестала почета.

​Также подмосковные дзюдоисты Иван Юртаев, Давид Топсакалян и Тимур Алиев заняли вторые места в категориях до 55 кг, до 66 кг и 81 кг соответственно. В весе до 60 кг замкнул тройку призеров Даниял Идармачев.

​Среди девушек в весовой категории до 57 кг серебряной награды удостоилась Эвелина Босиек. В финале она уступила сопернице из Рязанской области Александре Шестопаловой.

Данные соревнования являлись отбором на первенство Европы и на первенство мира. По итогам турнира будет сформирован состав сборной России для участия в международных стартах.

​Мемориал Ю. Федорова среди юношей и девушек до 18 лет состоялся с 5 по 8 апреля в центре спортивной подготовки по дзюдо Челябинской области. В них принимали участие 42 региона, 8 федеральных округов и 2 города федерального значения. Также на борцовские ковры выходили дзюдоисты из Киргизии, Казахстана и Белоруссии. Награды разыгрались в 17 весовых категориях. Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.