Сборная Подмосковья дважды возглавила общекомандный зачет на турнире по грэпплингу

Команда Подмосковья завоевала два первых общекомандных места на Всероссийском мастерском турнире по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги памяти сотрудников спецподразделений, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные борцы за два соревновательных дня удостоились 162 медалей, из них 58 золотых, 51 серебряная и 53 бронзовые. Таким образом, сборная Московской области в списке лучших команд турнира дважды уверенно опередила сборные Москвы и Рязанской области.

​Соревнования традиционно проводятся в детских и взрослых возрастных категориях в двух разделах: «грэпплинг» и «грепплинг-ги». Значимость турнира продиктована тем, что победа в нем дает право на получение спортивных званий «кандидат в мастера спорта РФ» и «мастер спорта РФ».

​Всего в соревнованиях приняли участие свыше 700 спортсменов из 25 регионов России. Московскую область представили свыше 100 участников из городских округов: Лыткарино, Раменский, Мытищи, Подольск, Коломна, Домодедово, Воскресенск, Наро-Фоминского, Ленинского и других городских округов.

​Всероссийский мастерский турнир по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, посвященный памяти сотрудников спецподразделений, прошел с 14 по 17 марта в городе Рязань в спорткомплексе «Арена-Атрон».

Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.