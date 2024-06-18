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Подведены итоги летнего первенства Главного управления МЧС России по Московской области по пожарно-спасательному спорту. Так, сборная Коломны стала чемпионом по пожарно-спасательному спорту, передает пресс-служба администрации городского округа.

Сборные пожарно-спасательных гарнизонов Подмосковья состязались в четырех профессиональных видах спорта пожарных и спасателей. Сильнейшие были выявлены в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни, преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и пожарной эстафете.

По итогам двухдневных соревнований пожарные и спасатели из Коломны завоевали звание чемпионов Московской области по пожарно-спасательному спорту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.