Самбисты из городского округа Луховицы стали победителями первенства России

сегодня в 10:42

Представители клуба «Пересвет» из поселка Белоомут городского округа Луховицы победили на первенстве России по боевому самбо. Соревнования прошли в подмосковном городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа, они собрали свыше 400 спортсменов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

География участников состязаний была обширной. Сюда съехались представители Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья, Волгоградской, Тверской, Ростовской и Владимирской областей, Республики Ингушетия, Ставропольского и Краснодарского краев.

Два представителя «Пересвета», который относится к физкультурно-оздоровительному комплексу «Олимпиец» имени Юрия Борзаковского, завоевали золотые медали.

«Клуб „Пересвет“ представили Максим Кошелев, Тимофей Андреев, Рустам Сакаев. Они выступили блестяще и выдержали ожесточенную конкуренцию. Тимофей и Максим заняли первые места. Рустам Сакаев тоже не посрамил команду. Максим и Тимофей отобрались на чемпионат мира по боевому самбо. Желаю им дальнейших побед», — отметил тренер спортсменов, инструктор Павел Кравцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.