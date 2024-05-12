Самбистка из Подмосковья стала призером чемпионата Европы

Подмосковная спортсменка Нина Сердюкзавоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по самбо в Сербии. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Представительница городского округа Воскресенск в составе национальной сборной выступала в дисциплине «боевое самбо» и по итогам соревновательного дня поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 59 килограммов. В полуфинальной встрече главного континентального старта года Нина Сердюк уступила своей соотечественнице Елизавете Лапаевой. Чемпионкой категории стала спортсменка из Румынии Кристина Бондарь.

На данном чемпионате Европы впервые в истории медали в дисциплине «боевое самбо» разыгрываются среди женщин.

​Чемпионат и первенство Европы по спортивному и боевому самбо проходит в сербском городе Нови Сад с 9 по 12 мая. В турнире принимают участие более 350 спортсменов из 28 стран мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.