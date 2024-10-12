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Самбист из Дубны выиграл золото на первенстве мира

В первый соревновательный день молодежного первенства по самбо воспитанник школы «Дубна» Михаил Спориш выиграл золотую медаль среди юниоров 18-20 лет в весовой категории свыше 98 кг, сообщает пресс-служба г. о. Дубна.

Спориш взял «золото» по боевому самбо 2024. Он соревновался со спортсменами в весовой категории свыше 98 кг 18-20 лет и оказался лучшим. Молодежное первенство мира по самбо проходит в кипрском городе Ларнака.

Коронным приемом Спориша является бросок через бедро. Впервые на тренировку Михаил попал в возрасте 8 лет, куда пришел вслед за друзьями.

Значимые победы у юноши начались в 13-14 лет. Спориш продолжал дисциплинированно ходить на все занятия, повторять раз за разом приемы, оттачивать технику бросков и в итоге вырвался в лидеры.

«Сильная сторона его — терпеливый парень, исполнительный. Дисциплина и трудолюбие — это его», — заявил старший тренер отделения борьбы спортивной школы «Дубна», заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Николай Малышев.

Глава Дубны Максим Тихомиров поздравил спортсмена с победой.

«Поздравляю Михаила и тренеров спортивной школы „Дубна“!» — заявил Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.