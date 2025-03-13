сегодня в 06:31

Рузский лыжник завоевал золото на соревнованиях в Головино

В поселке Головино прошла 16-я лыжная гонка памяти заслуженного тренера России Сергея Самойлова (Сергей Самойлов известен как один из ведущих тренеров по лыжному спорту в России, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Он внес значительный вклад в подготовку спортсменов высокого уровня, работая с национальной сборной и клубами. Под его руководством многие спортсмены добивались успехов на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.).

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из Московской области, в том числе спортсмены из Рузского муниципального округа.

В гонке наш лыжник Артем Новоселов в возрастной категории 2015–2016 годов рождения занял 1-е место.

Победители и призеры награждены кубками, грамотами и медалями.

Мероприятие прошло в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Напомним, в Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.