В городском округе Люберцы доверенное лицо ООД «Ветераны России», заместитель президента федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», провел зарядку для волонтеров Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Это спортивно-патриотическое мероприятие стало частью всероссийского марафона «Зарядка Героя», посвященного 11-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Сергей провел с молодежным активом Люберец общеукрепляющую тренировку. Кроме этого, участники увидели, как он ломает стальные шпильки, надувает медицинскую грелку до разрыва, удерживает на себе нескольких человек и скручивает сковороду в тугую спираль», — отметила начальник управления по работе с молодежью администрации городского округа Люберцы Наталья Канакова.

Она добавила, что «Русский Халк» поделился своей вдохновляющей историей: как начинался его путь в спорт, как он готовился к сложнейшим патриотическим силовым рекордам и какие секреты скрывает сценический экстрим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.