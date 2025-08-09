РУСАДА: спортсмены объяснили попадание мельдония употреблением молока

Два российских атлета смогли избежать наказания за нарушение антидопинговых правил. Они доказали, что мельдоний попал в организм вместе с коровьим молоком, сообщает ТАСС .

Как рассказала начальник отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман, в стране были подтвержденные случаи, когда отечественные спортсмены сдавали положительные допинг-пробы на милдронат. Но при этом они смогли доказать, что они пили много молока, полученного, скорее всего, от коровы, которой кололи ветпрепарат, содержащий мельдоний.

«Это немногочисленные случаи в нашей практике, два случая были доказаны. Но это все-таки редкие ситуации», — отметила Герман.

Она добавила, что у указанных атлетов выявили очень низкую концентрацию мельдония в пробах.

Мельдоний запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы после запрета допинг-пробы около 300 спортсменов из РФ дали на него положительный результат. Позднее WADA обнародовала информацию о промежуточном исследовании по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большинство спортсменов оправдали.