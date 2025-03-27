Ротенберг предположил, где состоится матч между КХЛ и НХЛ

Ротенберг: матч между КХЛ и НХЛ можно провести на «СКА Арене»

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг высказал предположение о возможной площадке для проведения матча между командами КХЛ и НХЛ, сообщает Metaratings.ru .

18 марта из Кремля поступила информация о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил поддержку предложению российского лидера Владимира Путина организовать матчи между российскими и американскими хоккеистами.

«Мы по инфраструктуре начинаем догонять и обгонять США, Канаду. Эту игру можно провести на „СКА Арене“ или во всех новых дворцах. Можно вообще провести серию матчей в разных городах, как мы делали со сборной России», — отметил Ротенберг.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях, проводимых под эгидой IIHF.