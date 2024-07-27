сегодня в 13:41

Российский пловец Сомов вышел в полуфинал Олимпийских игр в Париже

Российскому пловцу Евгению Сомову удалось выйти в полуфинал Олимпийских игр в Париже на дистанции 100 м, сообщает МАТЧ.тв .

Спортсмен стал 13-м по сумме предварительных заплывов с временем 59,83 секунды.

Всего в полуфинал по итогам предварительных заплывов отобрались 16 лучших пловцов. Полуфиналы проведут вечером 27 июля.

Кроме того, Сомов на Играх посоревнуется на дистанции 50 м вольным стилем.

Олимпиада-2024 в Париже проходит по 11 августа. Спортсмены из РФ выступают на ней в нейтральном статусе.