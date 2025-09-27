Российские паралимпийцы выступят на Играх с флагом и гимном РФ

Генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета РФ в организации, голосование провели 26 сентября в Сеуле, сообщается на сайте ПКР .

Так, против полной приостановки членства ПКР в МПК проголосовали 111 делегатов, за — 55. За полное восстановление членства ПКР отдал свой голос 91 делегат, против — 77.

Благодаря этому решению российские паралимпийцы с флагом и гимном страны и другими нацатрибутами будут принимать участие в Паралимпийских играх и других состязаниях по разным видам спорта. Речь идет о легкой атлетике, плавании, пауэрлифтинге, следж-хоккее, пулевой стрельбе.

Пока российские спортсмены, которые выступают на чемпионате мира по легкой атлетике в Индии, будут выходить на страты только в индивидуальном зачете и в нейтральном статусе, так как они были допущены до турнира до голосования о восстановлении членства ПКР. В Паралимпийском комитете РФ считают такое решение несправедливым и нарушающим права отечественных атлетов. Организация планирует сделать все, чтобы на ближайших международных соревнованиях, проводимых под эгидой МПК, спорстмены выступали с гимном и флагом, в экипировке сборной страны.

Зимние Паралимпийские игры — 2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) с 6 по 15 марта 2026 года.

