Российская лыжница Багиян в третий раз взяла золото Паралимпиады
Фото - © Юрий Кочетков/РИА Новости
На Паралимпийских играх в Италии лыжница из России Анастасия Багиян в третий раз поднялась на высшую ступень пьедестала, одержав победу в 20-километровой гонке с раздельным стартом, сообщает РИА Новости.
В состязаниях среди слабовидящих спортсменов 24-летняя Багиян, которой ассистировал лидер Сергей Синякин, преодолела дистанцию за 43 минуты 59,1 секунды.
Ранее на этих Играх она уже выиграла золотые медали в спринте и в гонке на 10 километров классическим стилем.
Триумф лыжницы позволил сборной России завоевать седьмую золотую награду.
