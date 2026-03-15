Российская лыжница Багиян в третий раз взяла золото Паралимпиады Спорт сегодня в 16:09 Фото - © Юрий Кочетков/РИА Новости

На Паралимпийских играх в Италии лыжница из России Анастасия Багиян в третий раз поднялась на высшую ступень пьедестала, одержав победу в 20-километровой гонке с раздельным стартом, сообщает РИА Новости.

В состязаниях среди слабовидящих спортсменов 24-летняя Багиян, которой ассистировал лидер Сергей Синякин, преодолела дистанцию за 43 минуты 59,1 секунды. Ранее на этих Играх она уже выиграла золотые медали в спринте и в гонке на 10 километров классическим стилем. Триумф лыжницы позволил сборной России завоевать седьмую золотую награду.