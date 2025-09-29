Россияне чаще занимаются спортом осенью

В первой половине сентября число онлайн-оплат в фитнес-клубах увеличилось на 21%, если сравнивать с августом. Профессиональным спортом россияне осенью занимаются все чаще, сообщают аналитики ЮMoney со ссылкой на анализ спроса на фитнес-клубы среди клиентов.

Аналитики финтех-компании ЮMoney проанализировали спрос на фитнес-клубы, профессиональные спортивные центры и спортивную одежду. Выяснилось, что за первые две недели осени вырос спрос во всех категориях.

С 1 по 15 сентября количество онлайн-оплат в спортивных клубах и фитнес-центрах увеличилось на 21% относительно тех же чисел августа. При этом оборот вырос на 19%, а средний чек не изменился и составил 6,1 тыс. рублей. Это показывает, что россияне не экономят на спорте, а лишь меняют формат активности.

Особенно ярко эта тенденция проявляется в сегменте профессиональных спортивных клубов: танцевальных, теннисных, падел-центров и других. По данным ЮMoney, число оплат за такие услуги увеличилось на 30%. Интересно, что средний чек в этой категории не только не снизился, но и вырос — на 13%, до 5,3 тыс. рублей.

«В этом году россияне массово переходят от летнего уличного спорта к занятиям в помещениях. В частности, сохраняется спрос на падел, ставший хитом прошлого сезона среди любителей активного отдыха. Если летом игроки выбирали открытые корты, то с похолоданием массово переместились в закрытые залы, сохранив высокий спрос на этот относительно новый для России вид спорта», — отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Годовая динамика выглядит еще более впечатляющей. По сравнению с первой половиной сентября 2024 года число платежей в фитнес-центрах выросло на 68%. В профессиональных спортивных клубах оплат стало на 57% больше, а их оборот увеличился почти в два раза год к году. Такая статистика свидетельствует о формировании устойчивого тренда на здоровый образ жизни и показывает, что россияне готовы инвестировать в физическую активность круглый год.

Поведение покупателей спортивной экипировки также подтверждает гипотезу о росте спортивной активности. По данным ЮMoney, за первые две недели сентября число покупок спортивной одежды выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом августа. Оборот магазинов увеличился на 17%, а средний чек почти не изменился и составил 10,6 тыс. рублей.

Эксперты связывают осенний всплеск спортивной активности с несколькими факторами: россияне хотят подготовиться к зимнему сезону и стремятся компенсировать завершение отпускного периода физическими нагрузками. Также может сказываться влияние социальных сетей, где популярен контент о здоровом образе жизни.

ЮMoney — одна из наиболее крупных финтех-компаний по объему выручки в 2024 году по данным Smart Ranking от 2025 года. Пользователи могут создать электронный кошелек. Бизнес имеет возможность принимать оплату через ЮKassa.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.