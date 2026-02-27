Росгвардия Подмосковья взяла серебро чемпионата в Сергиевом Посаде

Сборная Главного управления Росгвардии по Московской области заняла второе место на чемпионате общества «Динамо» по зимнему служебному биатлону в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

В соревнованиях участвовали более 80 спортсменов из различных силовых структур региона. Команду подмосковного главка представили сотрудники Балашихинского и Электростальского отделов вневедомственной охраны.

Участники проходили дистанцию 1 километр на лыжах, после чего выполняли восемь выстрелов из пистолета по мишеням с расстояния 20 метров. Турнир требовал высокой выносливости, концентрации и точности на огневом рубеже.

По итогам состязаний росгвардейцы завоевали серебро, уступив команде Главного управления МВД России одну секунду. Третье место заняли представители Московского университета МВД имени В. Я. Кикотя. В личном зачете сержант полиции Александр В., сотрудник Балашихинского отдела вневедомственной охраны, занял первое место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.