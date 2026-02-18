Рекорды и победы: во Фрязино подвели промежуточные итоги «Школьной лиги»
Фото - © Школьная Лига г. Фрязино
В городском округе Фрязино подведены промежуточные итоги муниципального этапа соревнований «Школьная лига». В течение учебного года команды общеобразовательных учреждений округа соревнуются по различным видам спорта. На текущий момент определились победители и призеры по баскетболу, шахматам и футзалу, продолжаются соревнования по волейболу, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Баскетбол
Среди юношей первое место заняла команда Средней общеобразовательной школы № 1. Серебряным призером стал Лицей, бронзовым — Средняя общеобразовательная школа № 3.
В соревнованиях девушек победу одержала команда Лицея. Второе место у Средней общеобразовательной школы № 5, третье — у Средней общеобразовательной школы № 1.
Высокие индивидуальные результаты показали Варвара Гудкова (Лицей), набравшая 30 очков, и Артемий Гурьев (СОШ № 1), заработавший для команды 49 очков.
Шахматы
В интеллектуальном турнире первое место заняла сборная команда Средней общеобразовательной школы № 1. Второй результат показала команда Средней общеобразовательной школы № 2, третий — Средней общеобразовательной школы № 3.
Футзал
По итогам соревнований по футзалу первое место присуждено команде Средней общеобразовательной школы № 1. Лучшим бомбардиром турнира признан Филипп Федоров, забивший 26 мячей. На втором месте — команда Лицея, на третьем — Средняя общеобразовательная школа № 3.
Волейбол
В настоящее время проводятся соревнования по волейболу. Среди девушек завершены основные туры, финальная игра запланирована на 4 марта. Юноши приступят к соревнованиям в марте, финал среди мужских команд состоится 27 марта.
Официальная информация о ходе соревнований, результаты игр и новости «Школьной лиги» публикуются на официальных интернет-ресурсах:
- Сообщество в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/schoolligafryazino ;
- Официальный сайт: https://fryazino.schoolliga.ru ;
- Telegram-канал: https://t.me/schoolligafryazino.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.