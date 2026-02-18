сегодня в 17:37

Рекорды и победы: во Фрязино подвели промежуточные итоги «Школьной лиги»

В городском округе Фрязино подведены промежуточные итоги муниципального этапа соревнований «Школьная лига». В течение учебного года команды общеобразовательных учреждений округа соревнуются по различным видам спорта. На текущий момент определились победители и призеры по баскетболу, шахматам и футзалу, продолжаются соревнования по волейболу, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Баскетбол

Среди юношей первое место заняла команда Средней общеобразовательной школы № 1. Серебряным призером стал Лицей, бронзовым — Средняя общеобразовательная школа № 3.

В соревнованиях девушек победу одержала команда Лицея. Второе место у Средней общеобразовательной школы № 5, третье — у Средней общеобразовательной школы № 1.

Высокие индивидуальные результаты показали Варвара Гудкова (Лицей), набравшая 30 очков, и Артемий Гурьев (СОШ № 1), заработавший для команды 49 очков.

Шахматы

В интеллектуальном турнире первое место заняла сборная команда Средней общеобразовательной школы № 1. Второй результат показала команда Средней общеобразовательной школы № 2, третий — Средней общеобразовательной школы № 3.

Футзал

По итогам соревнований по футзалу первое место присуждено команде Средней общеобразовательной школы № 1. Лучшим бомбардиром турнира признан Филипп Федоров, забивший 26 мячей. На втором месте — команда Лицея, на третьем — Средняя общеобразовательная школа № 3.

Волейбол

В настоящее время проводятся соревнования по волейболу. Среди девушек завершены основные туры, финальная игра запланирована на 4 марта. Юноши приступят к соревнованиям в марте, финал среди мужских команд состоится 27 марта.

Официальная информация о ходе соревнований, результаты игр и новости «Школьной лиги» публикуются на официальных интернет-ресурсах:

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.