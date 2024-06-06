Прыгуны в воду из Подмосковья сразятся за звание чемпионов России

Сборная Подмосковья в составе 15 спортсменов примет участие в чемпионате России по прыжкам в воду среди мужчин и женщин, который пройдет в Казани с 6 по 10 июня, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На главном турнире года регион представят: призер Олимпийских игр, многократный победитель и призер чемпионатов Европы и мира Александр Бондарь, двукратный чемпион Европы, многократный призер чемпионатов Европы и мира Кристина Ильиных, победитель и призер первенств мира и Европы Елизавета Кузина, победитель Игр Дружбы, призер чемпионатов и первенств России Виктория Казанцева, призер первенства России Владислав Качанов, призер Кубка России и Игр Дружбы, победитель первенства России Спартак Гаркуша и победитель первенства России Илья Надеев.

Соревнования стартуют 6 июня с синхронных и парных прыжков с трехметрового трамплина и вышки 10 метров. В программу второго соревновательного дня войдут прыжки с трамплина высотой один и три метра. 8 июня пройдут одиночные и синхронные прыжки с вышки 10 метров, в завершение дня состоится финал в смешанных прыжках с трамплина 3 метра. Четвертый день турнира порадует зрителей выступлениями спортсменов в прыжках с метрового и трехметрового трамплина, также в этот день пройдут финалы в смешанных прыжках с вышки высотой 10 метров. И в расписании заключительного соревновательного дня — одиночные и синхронные прыжки с десятиметровой вышки и трехметрового трамплина. Всего будет разыграно 13 комплектов медалей.

В этом году чемпионат страны по прыжкам в воду является отборочным к международным соревнованиям игр БРИКС. Ежедневно финальная часть чемпионата будет транслироваться в прямом эфире на каналах холдинга «МАТЧ!», а также в сообществе Российской федерации прыжков в воду в социальной сети «VK».

Чемпионат России по прыжкам в воду среди мужчин и женщин пройдет в казанском дворце водных видов спорта на улице Сибгата Хакима. Турнир состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.