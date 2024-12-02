Проект «Выходи во двор» стартовал в Черноголовке

Во Всероссийский день хоккея, 1 декабря, команда титулованных спортсменов «Легенды хоккея» дала старт IV сезону подмосковного проекта «Выходи во двор» игрой в Черноголовке. Матч завершился победой звезд со счетом 9:5, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

«Благодаря поддержке наших Легенд проект «Выходи во двор» развивается. В каждом городе Подмосковья титулованные хоккеисты встречаются с детьми, болельщиками и показывают пример нашему молодому поколению», — приводятся в сообщении слова министра спорта Московской области Дмитрия Абаренова.

На лед хоккейного комплекса Спортивной школы «Черноголовка» в первом матче сезона вышли Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров и Вячеслав Буцаев. Неизменным тренером команды профессионалов остается легендарный Як-15 Александр Якушев.

«Сегодня День хоккея в нашей стране. Игра национальная, очень любимая. Много мальчишек и девчонок сегодня пришли в этот вид спорта, поэтому всех с праздником. И, конечно, мы благодарны губернатору Подмосковья Андрею Юрьевичу Воробьеву за то, что проект «Выходи во двор» уже четвертый год у нас шагает по городам региона. Время непростое, почувствовать себя единой командой, увидеть отношение людей к Легендам очень важно. Многие приходят с фотографиями, которые хранятся у них в семье, для того, чтобы их подписать. На каждом матче есть ощущение праздника, единства. Формат проекта уникален. В этом году мы еще добавили слоган: «Нельзя стать олимпийским чемпионом, не став чемпионом двора». В нем большой смысл заложен. Все мы выросли во дворе, на таких хоккейных коробках. И самое главное — благодарность людям, которые приходят на каждую игру, заполняют трибуны, болеют, создают атмосферу. Ощущения незабываемые», — сказал Вячеслав Фетисов.

Специальными гостями в составе сборной профессионалов стали: российский актер театра и кино, хоккеист Пономарев из сериала «Молодежка» Илья Коробко, российские хоккеисты, трехкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Дмитрий Калинин и обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

Тренером команды жителей Черноголовки выступил российский актер, каскадер, звезда блокбастера «Бой с тенью» и популярного сериала о хоккее «Молодежка» Денис Никифоров. А в составе команды сыграли кандидаты наук, лучшие игроки и воспитанники черноголовского хоккея во главе с создателем хоккейной команды «Импульс» (Черноголовка) в 1974 году, профессором, доктором физико-математических наук Андреем Ионовым.

«Настойчивости пока не хватает. Немного пасуют перед известными спортсменами, а так все в порядке, по игре все хорошо. Играют замечательные звезды хоккея. Играют звезды города. Отличное мероприятие», — отметил Денис Никифоров.

Для зрителей комментировал матч спортивный комментатор, депутат Московской области Думы Олег Жолобов.

По сложившейся традиции, каждая игра Легенд с жителями Подмосковья — это не только зрелищный матч на льду, но и насыщенная развлекательная программа для зрителей. На мероприятии в Черноголовке для зрителей были организованы различные спортивные активности с призами, а для юных хоккеистов провели мастер-класс Сергей Коньков, Илья Коробко и Дмитрий Калинин. Кроме того, для гостей первой игры сезона состоялись интерактивная викторина, конкурсы на льду и розыгрыш призов.

«Побольше бы таких мероприятий. Это полезно и для детей, и для старшего поколения. Важно, чтобы дети понимали, что хоккей это потрясающий вид спорта. Побольше новых хоккейных площадок во дворах. Сегодня мы даем старт новому сезону проекта «Выходи во двор». Спасибо руководству Московской области за организацию таких прекрасных мероприятий. Приятно принимать участие в таких спортивных праздниках, тем более, что сегодня Всероссийский день хоккея. Всех поздравляю и желаю больших побед всем любителям хоккея», — сказал Илья Коробко.

Перед началом гала-матча звезд и любительской сборной Черноголовки «Легенды хоккея» пообщались с детьми участников СВО из городского округа. Такие встречи стали важной традицией на каждой игре проекта «Выходи во двор».

В первой игре сезона «Легенды хоккея» оказались сильнее любительской сборной. Встреча завершилась со счетом 9:5 в пользу звезд.

21 декабря Легенды встретятся с командой жителей городского округа Егорьевск. Матч состоится на катке Парка 200 лет Егорьевску.

Матчи в рамках проекта «Выходи во двор» проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.