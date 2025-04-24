Посредники предлагают «Динамо» рассмотреть защитника «Спартака» Хлусевича

Однако, по данным издания, на текущий момент «Динамо» не демонстрирует заинтересованности в приобретении этого футболиста. Основная причина заключается в финансовых требованиях игрока, а именно в его заработной плате.

Хлусевич является игроком «Спартака» с января 2022 года, он перешел туда из тульского «Арсенала». За время игры в составе «красно-белых» отметился 5 забитыми мячами и 11 результативными передачами в 95 матчах.

По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 4 млн евро.