Покрытие обновили на футбольном поле спортбазы «Юность» в Щелкове

На спортивной базе «Юность» в мкр. Бахчиванджи округа Щелково сделали новое покрытие футбольного поля. Теперь здесь можно проводить тренировки и спортивные игры, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также в планах на этот год — обновление покрытия хоккейной площадки на базе «Чкаловский». Также в этом году собираются обновить навес на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса № 2 и установить на его территории систему видеонаблюдения.

Также недавно в поселке Монино открыли новый спортивный объект — скейт-парк. Его общая площадь составляет 900 кв. метров. Он сделан по всем современным стандартам безопасности и качества — с правильным покрытием и рампами.

Площадка подходит для катания на самокатах, скейтбордах, роликах и велосипедах BMX.

Строительство функциональной зоны проводилось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.