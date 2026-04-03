Погребняк назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Локомотивом»

«Спартак» примет «Локомотив» 5 апреля. Встреча 23-го тура Российской премьер-лиги начнется в 19:30 по московскому времени.

«В матче „Спартак“ — „Локомотив“ нас ждет интересная игра, результативный футбол. Обе команды много забивают и пропускают, поэтому мы вправе ждать мини-шоу для болельщиков. Матч будет украшением тура. Мне кажется, что у „Спартака“ шансов побольше. У них две победы подряд в последних матчах, нащупали нужный ритм. У „красно-белых“ квалифицированные игроки. У „Локомотива“ же в сборной было много человек, это может сказаться. Для меня „Спартак“ — фаворит в этой игре», — сказал Погребняк.

После 22 туров «Локомотив» занимает третье место в таблице РПЛ с 44 очками. «Спартак» набрал 38 баллов и идет шестым.

