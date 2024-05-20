Подольской школе олимпийского резерва «Витязь» исполнилось 20 лет

Фото - © Комитет по физической культуре и спорту администрации Г.о.Подольск

сегодня в 11:37

​В городском округе Подольск состоялось торжественная церемония награждения тренеров, спортсменов и коллектива спортшколы олимпийского резерва «Витязь», приуроченная к празднованию 20-летнего юбилея учреждения, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ледовый дворец «Витязь» посетили почетные гости: Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Вячеслав Буцаев, Александр Кожевников, Алексей Жамнов и Виталий Прохоров.

Легенды мирового хоккея поздравили тех, кто на протяжении многих лет воспитывает будущих чемпионов. Именитые игроки вручили награды коллективу спортшколы и отметили достижения юных хоккеистов за текущий спортивный сезон.

​Свои теплые пожелания родной спортшколе пережали ее прославленные выпускники, игроки сборной России и Национальной хоккейной лиги: Артемий Панарин, Василий Подколзин и Иван Мирошниченко.

​Мероприятие прошло в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.