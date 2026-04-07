Подольск принял зональный этап школьной лиги по волейболу

Зональный этап Единой школьной лиги по волейболу стартовал 6 апреля в универсальном спортивном центре «Юность» в Подольске. Город стал площадкой соревнований второго дивизиона, где разыгрывают путевки в следующий круг. Честь округа защищает команда гимназии имени Подольских курсантов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Единой школьной лиге участвуют 56 муниципалитетов, разделенных на четыре зоны по 14 команд. В Подольск приехали победители городских отборов — сильнейшие школьные сборные своих территорий.

Округ представляет команда девочек 2008–2011 годов рождения из гимназии имени Подольских курсантов. Спортсменки второй год подряд выигрывают муниципальный этап и выступают на региональном уровне. В стартовом матче подольские волейболистки обыграли команду Можайска со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал.

«Мы занимаемся волейболом уже три года, а к соревнованиям тренируемся пять дней в неделю после уроков», — рассказали Ерошенко Есения и Скворцова Нина.

Через несколько дней, 9 апреля, на площадке в Подольске в борьбу вступят команды юношей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.