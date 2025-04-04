Подмосковный спортсмен представит регион на чемпионате Европы по греко-римской борьбе

Подмосковный спортсмен Садык Лалаев выступит на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в составе сборной России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всего в составе национальной команды выступят 10 борцов греко-римского стиля.

Борец Садык Лалаев живет и тренируется в подмосковных Химках. Он будет выступать в весовой категории до 60 кг. В прошлом году Садык Лалаев стал бронзовым призером чемпионата мира в Тиране, а также занял третье место на чемпионате Европы в Бухаресте.

Чемпионат Европы в Братиславе — это первый крупный международный турнир после Олимпиады в Париже. На соревнованиях будут представлены вольная, греко-римская и женская борьба во всех весовых категориях, даже в тех, которые не входят в олимпийскую программу.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 7 по 13 апреля 2025 года в Братиславе (Словакия).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.