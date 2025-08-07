Подмосковный пловец завоевал две медали Кубка России по плаванию

Подмосковный спортсмен Александр Степанов завоевал золотую и бронзовую медали на Кубке России по плаванию на открытой воде, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представитель региона Александр Степанов стал лучшим в мужских соревнованиях на дистанцию 5 км. На второй ступени пьедестала почета расположился спортсмен из Москвы Владимир Иванов, а замкнул тройку лидеров пловец из Республики Удмуртия Денис Адеев.

Также у Александра Степанова «бронза» в заплыве на 10 км. Победителем в этих соревнованиях стал москвич Владимир Иванов, а серебряным призером — Александр Егоров из Санкт-Петербурга.

Напомним, что на Кубке России представитель Московской области выступил после триумфа на всемирной Универсиаде, где он взял два «золота» и «серебро» в бассейне.

Кубок России по плаванию на открытой воде проходил с 3 по 5 августа в селе Засечное (Пензенская область) в соответствии с целями федерального проекта «Спорт России». В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из разных регионов РФ. Пловцы состязались в заплывах на 10 км, спринте на 3 км на выбывание и гонке на 5 км.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.