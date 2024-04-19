Подмосковный пловец завоевал 5 медалей на чемпионате России спорта глухих

Представитель Подмосковья Марк Трошин удостоился 3 золотых и двух серебряных наград чемпионата России по плаванию спорта глухих, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковный пловец из городского округа Серпухов показал лучшее время в заплывах на спине на дистанциях 50, 100 и 200 м. Также Марк Трошин занял вторые места в плавании вольным стилем на 50 м и в заплыве баттерфляем на 50 м. Таким образом, он сохранил статус первого номера национальной сборной России.

​Чемпионат России по плаванию спорта глухих проходил с 11 по 17 апреля в городе Саранск. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 28 регионов России, а также из Белоруссии.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.