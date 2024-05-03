В Конгрессе США посоветовали Киеву сохранить имеющееся

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Американский конгрессмен посоветовал властям Украины сохранить, что есть

Конгрессмен палаты представителей США Адам Смит заявил, что Киеву лучше сохранить имеющиеся сейчас территории, пишет RT со ссылкой на публикацию в журнале Foreign Policy.

Политик предложил странам, которые поддерживают Украину, укрепить ВСУ для удержания «того, что у них есть»

Смит уточнил, что критическими потерями для Киева станет прекращение доступа к Черному морю и угроза столице страны.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в уничтожении половины энергосистемы страны. В интервью Foreign Policy политик заявил, что всему виной российские баллистические ракеты.