В Конгрессе США посоветовали Киеву сохранить имеющееся
Американский конгрессмен посоветовал властям Украины сохранить, что есть
Конгрессмен палаты представителей США Адам Смит заявил, что Киеву лучше сохранить имеющиеся сейчас территории, пишет RT со ссылкой на публикацию в журнале Foreign Policy.
Политик предложил странам, которые поддерживают Украину, укрепить ВСУ для удержания «того, что у них есть»
Смит уточнил, что критическими потерями для Киева станет прекращение доступа к Черному морю и угроза столице страны.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в уничтожении половины энергосистемы страны. В интервью Foreign Policy политик заявил, что всему виной российские баллистические ракеты.