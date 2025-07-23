Подмосковный пловец стал двукратным чемпионом всемирной универсиады в Германии

Представитель Московской области Александр Степанов завоевал еще две медали на всемирной летней универсиаде по плаванию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Вторую личную золотую награду универсиады в Германии он добыл на дистанции 800 метров вольным стилем. В финальном заплыве Александр Степанов показал лучшее время — 7 минут и 46,51 секунды. Следом за ним с отставанием в 4 секунды финишировал итальянец Томмазо Гриффанте. Замкнул тройку призеров Райан Джеймс из США. Его отставание составило 5,23 секунды.

​Вместе с тем Александр Степанов удостоился серебряной медали универсиады в эстафете 4 по 200 метров. В заплыве в составе сборной России также приняли участие Николай Колесников, Александр Щеголев и Дмитрий Жаворонков. Быстрее всех эстафету преодолел квартет пловцов из США, а третье место заняла команда из Японии.

Ранее Александр Степанов выиграл первую личную золотую награду универсиады в Германии на дистанции 1 500 метров вольным стилем.

Таким образом, подмосковные спортсмены на универсиаде-2025 положили в копилку национальной сборной уже четыре медали: три золота и одно серебро. Первое золото для Московской области завоевал шпажист Дмитрий Швелидзе на соревнованиях по фехтованию.

​Александр Степанов представляет региональный центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.

​Всемирная летняя универсиада в Рейнско-Рурском регионе проходит с 16 по 27 июля.

Представители нашей страны не выступали на универсиаде с 2019 года. Тогда летние игры проводились в итальянском Неаполе. В 2025 году россияне допущены до участия в статусе индивидуальных нейтральных атлетов. Международная федерация студенческого спорта смогла получить разрешение на участие россиян лишь в 9 из 19 видах спорта. В состав делегации вошли 48 человек. Планировалось, что в Германию поедет более 100 спортсменов, но не всем были одобрены шенгенские визы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.

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