Подмосковный атлет выиграл паралимпийский Гран-при в Индии

Спортсмен из Подмосковья Денис Гнездилов в составе сборной России стал чемпионом в соревнованиях по толканию ядра в рамках Гран-при по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Чемпион летних Паралимпийских игр в Токио, заслуженный мастер спорта России, рекордсмен мира Денис Гнездилов удостоился золотой награды в турнире по толканию ядра в объединённых функциональных классах «F40» и «F41» среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Подмосковному спортсмену удалось показать результат в 11,36 метров.

​Гран-при по легкой атлетике Международного паралимпийского комитета проходило в столице Индии городе Нью-Дели. Участие в международных соревнованиях приняли 283 легкоатлета из 20 стран мира, в числе которых 25 российских спортсменов. В копилке национальной сборной нашей страны в общей сложности 39 медалей, из них 18 золотых, 15 серебряных и 6 бронзовых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.