Подмосковные волейболисты «Водоканала» заняли второе место в Минске

Волейбольная команда «Водоканал — Подольск» приняла участие в международном турнире по волейболу среди ветеранов, посвященный дню единения народов Беларуси и России. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В соревнованиях принимали участие 25 команд из России и Беларуси. В категории 47+ выступало шесть мужских команд. По итогам турнира подольские ветераны заняли почетное второе место, уступив в финале команде «Мотор Мастерс — Минск».

Волейбольная команда подольского МУП «Водоканал» была основана в 2005 году с целью участия в спартакиаде трудовых коллективов и областных соревнований среди предприятий ЖКХ.

Изначально в команде участвовали только сотрудники предприятия, но для успешных выступлений в чемпионатах города и Подольской Волейбольной лиге были приглашены друзья и единомышленники, которые гордо защищают цвета ВК «Водоканал».

В 2023 году ВК «Водоканал» завоевал серебро на чемпионате России в категории 45+ в Анапе, а также одержал победы на турнирах в Твери, Егорьевске, Козельске и Новомосковске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.