Подмосковные волейболистки обыграли московское «Динамо» в матче суперлиги

Волейболистки подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» на домашней площадке в упорной борьбе обыграли соперниц из московского «Динамо» в рамках второго матча четвертьфинала чемпионата России среди женских команд суперлиги, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Встреча завершилась со счетом 3:2 (28:26, 25:19, 18:25, 17:25, 15:13) в пользу «Заречья». Таким образом счет в серии стал равным — 1:1. Заключительный матч между командами пройдет в универсальном спортивном зале «Дружба» в Москве 18 марта.

«Игра хорошая, девочки молодцы. Сегодня была отличная поддержка от наших болельщиков, полные трибуны и это тоже дало свой результат. В следующем матче в Москве дадим бой, это будет интересная игра», — сказал после матча старший тренер ВК «Заречье-Одинцово» Алексей Гатин.

Чемпионат России по волейболу — Суперлига проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.