Подмосковные ветераны СВО провели тренировку со спортсменами из Белгорода

Сборная Подмосковья по волейболу сидя провела совместные спортивные сборы с командой Белгородской области. Тренер сборной Белгородской области по волейболу сидя Татьяна Бойко отметила, основной костяк команды сформировался всего за один год, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковная команда по волейболу сидя, состоящая из ветеранов СВО и спортсменов-паралимпийцев, по итогам национального чемпионата 2024 года прошла отбор для участия в финале чемпионата России в 2025 году. В рамках дружеского взаимодействия подмосковные спортсмены пригласили для подготовки к соревнованиям команду из Белгородской области, которой еще предстоит пройти отбор на чемпионат.

«В рамках учебно-тренировочных мероприятий по волейболу сидя мы пригласили команду Белгорода накануне первого круга чемпионата России, в котором они примут участие. А мы уже по итогам чемпионата России 2024 года в отобрались. Поэтому мы проводим здесь совместные тренировки. Команда Московской области наполовину состоит из участников СВО. Спортсмены из Белгорода в команде абсолютно все ветераны СВО. Кто-то приехал на сборы впервые. Эти ребята действительно бойцы — и по жизни, и в деле, и здесь, на площадке. Они стараются, желание у них есть. Поэтому еще несколько тренировок и они войдут в колею и будут достойны представлять Московскую область на всех уровнях», — рассказал старший тренер сборной команды Московской области по волейболу сидя Николай Зеликов.

Сейчас подмосковная команда готовится к трем основным турнирам: Кубку России, который с 15 по 22 апреля будет принимать Раменский городской округ, «Кубку Защитников Отечества», который состоится в мае в Тульской области и чемпионату России, который пройдет с 18–25 октября в Раменском городском округе.

При формировании команды и подготовке спортсменов учитывается характер травм и особенности физической подготовки игрока. Большинство спортсменов имеют поражение рук и ног. В ходе учебно-тренировочных сборов для тех, кто принимает участие впервые, проходят ознакомительные занятия. Многим спортсменам необходимо привыкнуть к специфической технике игры в волейбол сидя.

Роман Сухотерин выполнял воинский долг в зоне СВО с весны прошлого года. Летом получил ранение — повреждение сустава. Узнал о возможности участвовать в спортивной команде бойцов СВО по волейболу сидя и присоединился к спортивному сообществу ветеранов.

«Меня пригласили на просмотр. Попробовал, понравилось, вот сейчас занимаюсь. Хорошо помогает для снятия стресса, и все-таки это физическое развитие. Я играл раньше в волейбол, участвую на турнирах ОДКБ за сборную России. Поэтому мне легче адаптироваться. Впервые, когда я пришел, было очень сложно. Я вообще не понимал, как двигаться надо. А сейчас уже все понимаю. Впереди у нас много важных турниров, рассчитываем побеждать», — рассказал спортсмен подмосковной сборной Роман Сухотерин.

Сергей Рыбалченко работал детским тренером по настольному теннису в Белгородской области. Был мобилизован и получил ранение в зоне СВО.

«Узнал о фонде «Защитники Отечества» и в прошлом году нас собрали для участия в Кубке для ветеранов СВО, который проходил в городе Калуге. Планировалось, что я буду играть в настольный теннис, но я сказал ребятам, что могу и в волейбол. И так получилось, что я свое второе призвание нашел в волейболе сидя. Благодаря турниру «Кубок Защитника Отечества» у нас сплотилась команда, мы нашли общих друзей из других регионов. На сегодняшний день находимся в Московской области, потому что у нас очень дружеские отношения. Через неделю мы уезжаем в город Алексин Тульской области для участия в отборочном этапе чемпионата России по волейболу сидя», — рассказал Сергей Рыбальченко.

«Практически все участники являются ветеранами боевых действий специальной военной операции, которые, получив ранения, возвращаются в гражданскую жизнь, а мы вовлекаем их в спорт. Это делает их жизнь более яркой, эмоционально насыщенной. Сюда приехали на учебно-тренировочные мероприятия, очень рады этому, потому что в нашей оперативной обстановке мы не можем проводить матчи и турниры. Нет команд. Московская область пригласила нас на сборы перед первым кругом чемпионата России. Команда Подмосковья очень сильная, мы у нее учимся, они у нас «спарринг-партнеры», которые помогают нам приобрести опыт», — отметила Бойко.

В настоящее время команда ветеранов СВО Московской области принимает участие в первом «Кубке Защитников Отечества» по зимним видам спорта в Ханты-Мансийске. В соревнованиях участвуют более 300 ветеранов СВО из 60 регионов страны. Спортсмены ведут борьбу за медали в дисциплинах: лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей, горнолыжный спорт и сноуборд.

На сегодняшний день в России уже проведены шесть подобных турниров по летним видам спорта. Ветераны боевых действий, получившие ранения в ходе выполнения задач специальной военной операции, соревновались в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге, армрестлинге и волейболе сидя. Соревнования по зимним видам спорта в рамках «Кубка Защитников Отечества» проводятся впервые.

Организатором турнира выступает Государственный фонд «Защитники Отечества» при поддержке Минспорта России, Паралимпийского комитета России и Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.