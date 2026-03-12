Подмосковные тхэквондисты завоевали 11 медалей в Минске

сегодня в 15:23

Сборная Московской области выиграла 11 медалей на международном турнире по тхэквондо «Кубок сильнейших спортсменов», который прошел с 6 по 8 марта 2026 года в Минске. В активе команды одно золото, четыре серебра и шесть бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотую медаль завоевала Ксения Гусева из УОР № 1 Краснознаменска, выступавшая в весовой категории до 51 кг.

Серебряными призерами стали Яна Бекетова (до 44 кг, КШОР «Зоркий», Красногорск), Марьям Газиева (до 46 кг, УОР № 1, Краснознаменск), Николай Сычев (до 51 кг, СШ «Лидер», Егорьевск) и Владислава Сорокина (до 57 кг, УОР № 1, Краснознаменск).

Бронзовые награды получили Амир Рашитов (до 45 кг, СК «Ильсан», Чехов), Гамзат Газиев (до 63 кг, УОР № 1, Краснознаменск), Ирина Карепова (до 67 кг, УОР № 1, Краснознаменск), Ксения Зюзина (до 68 кг, СШ «Лидер», Егорьевск), Магомед Магомедов (до 74 кг, УОР № 1, Краснознаменск) и Гаджимурад Хайбулаев (до 87 кг, УОР № 1, Краснознаменск).

В турнире приняли участие более 200 спортсменов из Армении, Беларуси, России, Таджикистана и Узбекистана. Соревнования проводились впервые и стали этапом отбора на чемпионат Европы среди взрослых и чемпионат мира среди юниоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.