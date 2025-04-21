Подмосковные спортсмены завоевали 32 медали на турнире по карате «Кубок Ак Барс»

Каратисты из Московской области завоевали 32 медали на престижных международных и Всероссийских соревнованиях по карате «Кубок Ак Барс». В копилке представителей региона 10 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В индивидуальных соревнованиях победителями в дисциплине «ката» стали: Александра Кибирева из Лобни (10-11 лет), спортсмены из Клина Леонид Селицкий (10-11 лет) и Артем Григорьев (12-13 лет). В соревнованиях среди женщин в дисциплине «кумитэ» в весовой категории 55 кг первое место заняла Полина Лаврова из Люберец.

В дисциплине «ката-группа» в возрастной категории 10-11 лет лучший результат показали также клинские спортсмены София Игнатова, Ульяна Лянгасова, Анисья Овчинникова и Мария Цыганкова, а также Потап Ельмин, Сергей Кухарчук и Леонид Селицкий. В возрастной группе 12-13 лет «золото» завоевали Маргарита Бурлакова, Валерия Грачева, Василиса Москвичева и Александра Плиева, а также Никита Абакумов, Владислав Бумагин, Артём Григорьев и Матвей Орлов. Вероника Аванесова, Елизавета Пантилеева и Алина Хосроева, а также Александр Анучин, Никита Жирнов и Никита Кондыбаев поднялись на высшую ступень пьедестала почета в возрастной категории 14-17 лет.

Серебряными призерами в дисциплине «ката» стали представители Клина Алина Кириллова и Сергей Кухарчук в возрастной группе 10-11 лет, а также Елизавета Пантилеева и Александр Миронов в возрастной группе 14-15 лет. Еще два личных «серебра» команде Подмосковья принесли Иван Сергеев из Щелкова в дисциплине «ката» среди мужчин и Руслан Саядов из Воскресенска в возрастной группе 16-17 лет в дисциплине «кумитэ» в весовой категории 76 кг.

В групповых в дисциплине «ката-группа» на второй ступени пьедестала расположились клинчане Всеволод Ананьин, Ираклий Воробьев и Матвей Глухов в возрастной группе 10-11 лет, а также Виолетта Бокова, Алина Кириллова и Алина Ольшанникова в возрастной группе 12-13 лет. Команда из Щелкова, в которой выступали Вероника Ефимова, Арина Михайлова и Арина Петухова завоевала «серебро» в возрастной группе 14-17 лет.

«Бронзу» по итогам соревнований в личном зачете в дисциплине «ката» завоевали спортсмены из Клина Евгений Ахметов в возрастной группе 10-11 лет, Маргарита Бурлакова, Ярослав Лянгасов и Николай Развалов в возрастной группе 12-13 лет, Вероника Аванесова, Антон Аджалеев и Александр Анучин в возрастной группе 14-15 лет. В мужских соревнованиях третье место занял клинчанин Павел Анучин. Еще одна бронзовая медаль у спортсменки из Щелкова Виктории Сладковой в возрастной группе 10-11 лет. В дисциплине «кумитэ» в возрастной группе 14-15 лет на третьей ступени пьедестала расположились Ярослав Семёнов из Воскресенска (в весовой категории 57 кг) и Роман Бельц из Лобни в весовой категории 70+ кг.

В командных соревнованиях «ката-группа» в возрастной группе 10-11 лет бронзовые медали завоевали коллективы из Клина, в составе который выступили Антон Князев, Семен Козлов и Денис Щекочихин, а также Евгений Колесников, Николай Розов и Сергей Румянцев.

По итогам соревнований Полина Лаврова выполнила норматив мастера спорта международного класса. Отметим, что сборная Московской области два года подряд становится первой в общекомандном зачете на этом турнире.

Международные и всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Ак Барс» прошли с 10 по 14 апреля в Казани в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Турнир собрал более 2500 спортсменов из 49 регионов России и 16 стран мира. За медали боролись команды из Азербайджана, Киргизии, Абхазии, Венгрии, Ирана, Египта, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Кот-д-Ивуара, Сербии, Казахстана, Камеруна, Турции и РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.