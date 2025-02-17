Подмосковные спортсмены выиграли две медали на этапе Кубка России по фристайлу

Подмосковные спортсмены завоевали две медали в рамках третьего этапа Кубка России по фристайлу. Фристайлисты региона стали обладателями серебряной и бронзовой награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях в дисциплине «ски-кросс» среди мужчин второе место занял подмосковный спортсмен Дмитрий Гайдук. Победителем стал представитель Челябинской области, а замкнул тройку лидеров фристайлист из Пермского края.

В женских стартах в аналогичной дисциплине бронзовым призером стала спортсменка из Московской области Алиса Ходырева. На первом и втором местах расположились фристайлистки из Санкт-Петербурга и Ленинградской области соответственно.

III этап Кубка России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» проходил с 13 по 16 февраля 2025 года на ГЛК «Солнечная долина» в городе Миасс (Челябинская область). Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.